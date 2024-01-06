Российские средства ПВО перехватили над Черным морем пять беспилотников ВСУ

Российская система ПВО перехватила пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.«”Пятого января 2024 года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в комментарии ведомства.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили все беспилотные аппараты над западной частью черноморской акватории.

Накануне радио Sputnik также сообщало, что система ПВО уничтожила над Черным морем очередной беспилотник ВСУ.

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