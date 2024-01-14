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Российские танкисты начали применять новые способы борьбы с дронами ВСУ

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Российские танкисты начали применять новые способы борьбы с дронами ВСУ

Российские танкисты начали применять в зоне спецоперации комплексы подавления FPV-дронов “Сания”, сообщает телеканал “Звезда”.

Антидроновая система устанавливается на башню танка и сканирует окружающее пространство на предмет наличия БПЛА.«””Сания” активируется при появлении в районе видимости дрона. Система включается и в радиусе 400 метров начинает глушить сигнал. Теряется полностью видимость и связь дрона с оператором”, – рассказал телеканалу один из танкистов.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российские войска нанесли удар по двум цехам сборки беспилотников для ВСУ.

Радио Sputnik писало, что российские бойцы разработали новую защиту для БМП от дронов-камикадзе.

Взято отсюда.

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