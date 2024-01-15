Российские танкисты уничтожили “опорник” ВСУ на Купянском направлении

Танкисты первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«”Экипаж танка Т-90М “Прорыв” 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный опорный пункт противника в зоне проведения СВО на Купянском направлении”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ведомства.

По данным Минобороны, бойцы уничтожили обнаруженную цель тремя выстрелами. Экипаж танка оперативно покинул позицию после выполнения боевой задачи.«”У данного экипажа на счету не один десяток пораженных целей. Только за последний месяц мы поражали живую силу противника, опорные пункты, МТЛБ, танки, артиллерийские орудия”, – рассказал командир танка с позывным “Татарин”.

Ранее радио Sputnik писало, что ВС РФ нанесли удар по складу авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.

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