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Российские военные инженеры оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

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Российские военные инженеры оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении российские специалисты оборудуют новые позиции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Инженерные подразделения группировки ВС РФ “Центр” используют мобильный лесопильный комплекс, который позволяет обеспечить необходимое количество материалов для обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов, передает РИА Новости сообщение ведомства.«”За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях”, – уточнили в Минобороны.

Для земляных работ применяются экскаваторы ЭОВ-3522. С их помощью можно рыть окопы в лесистой местности, в ограниченном пространстве, добавили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik рассказало об уничтожении четырех командно-наблюдательных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении.

Взято отсюда.

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