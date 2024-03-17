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Российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области

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Российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области

Российские военнослужащие сбили украинский вертолет Ми-8, летевший в сторону Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.«”В районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК “Верба” подразделения группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Росгвардия помогла уничтожить РСЗО Vampire, угрожавшую Белгороду.

Взято отсюда.

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