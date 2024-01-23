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Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

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Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении, противник потерял более 220 солдат, сообщает Министерство обороны РФ.«”На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю”, – говорится в сводке оборонного ведомства.

Минобороны добавило, что за сутки ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Отмечается, что в результате боестолкновений противник потерял свыше 220 солдат, а также танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.

Радио Sputnik сообщало, что командир ВСУ подтвердил потерю села Крахмальное Харьковской области.

Взято отсюда.

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