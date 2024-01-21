Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

Военнослужащие Южной группировки ВС России улучшили позиции на Артемовском направлении, увеличив “серую зону” между своими расположением своих сил и занимаемыми ВСУ рубежами, сообщил РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий боевые задачи на этом направлении.«

"Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и "серая зона" увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную", – рассказал офицер.

Он добавил, что поиск и подготовка позиций происходит, как правило, в темное время суток.«

"Грубо говоря, противник будет отходить, а мы будем перемещаться в его сторону, просто его догоним, как обычно", – добавил собеседник информагентства.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало об освобождении населенного пункта Веселое на Донецком направлении.

Взято отсюда.