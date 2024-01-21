реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

Военнослужащие Южной группировки ВС России улучшили позиции на Артемовском направлении, увеличив “серую зону” между своими расположением своих сил и занимаемыми ВСУ рубежами, сообщил РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий боевые задачи на этом направлении.«

"Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и "серая зона" увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную", – рассказал офицер.

Он добавил, что поиск и подготовка позиций происходит, как правило, в темное время суток.«

"Грубо говоря, противник будет отходить, а мы будем перемещаться в его сторону, просто его догоним, как обычно", – добавил собеседник информагентства.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало об освобождении населенного пункта Веселое на Донецком направлении.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

До -7 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Погода

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Киеве раскрыли “наказание” главы МО Украины за гибель французов-наемников

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Мы это сделаем”. Трамп снова высказался об украинском конфликте

21.01.2024

 Новости

В Польше указали на обеспокоенность Киева популярностью сериала «Слово пацана»

21.01.2024

 Новости

Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

21.01.2024

 Новости

Назван способ расторгнуть оформленный с кредитом договор страхования жизни

21.01.2024

 Новости

Фитнес-эксперт рассказал о ленивых активностях для поддержания формы

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске