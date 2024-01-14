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Российские войска уничтожили установку Zuzana-2 на Херсонском направлении

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Российские войска уничтожили установку Zuzana-2 на Херсонском направлении

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 производства Словакии, сообщили в Минобороны РФ. «

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля… самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 словацкого производства", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на этом же направлении ВС РФ подбили три артиллерийские системы М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”.

Ранее радио Sputnik писало, что ВС РФ нанесли удар по складу авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.

Взято отсюда.

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