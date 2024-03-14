Российский боец рассказал, как эвакуировал вертолет под носом у солдат ВСУ

Прапорщик ВС РФ Виталий Косякин рассказал, как он с сослуживцами эвакуировал вертолет из открытого поля, оставшись незамеченным для солдат ВСУ.

Рассказ военнослужащего опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ. Косякин отметил, что поврежденную технику на фронте российские бойцы не бросают, “какая бы она ни была”. Кроме танков и других боевых машин, один раз прапорщику пришлось эвакуировать вертолет.«

"Интересный эпизод был. Долгий, почти сутки. В два крана снимали винты, ставили его (вертолет, – ред.) на трал и вытаскивали", – сказал Косякин.

На вопрос, как ему и его сослуживцам удалось остаться незамеченными и эвакуировать вертолет под носом у противника, мужчина улыбнулся и ответил “ночью”.«

"(До противника) примерно 15-17 километров… Чуть-чуть не успели (нас заметить), мы уже уехали и пошли прилеты", – добавил военнослужащий.

Радио Sputnik писало, что российский боец спас технику связи под обстрелом ВСУ.

Взято отсюда.