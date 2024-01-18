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Российский боец рассказал, как он увернулся от FPV-дрона ВСУ

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Российский боец рассказал, как он увернулся от FPV-дрона ВСУ

Боец с позывным “Бабай” прокомментировал кадры, где он уворачивается от FPV-дрона ВСУ.

В Сети разлетелось видео, на котором 46-летний боец Донецкого 1-го армейского корпуса выманивает на себя дрон противника, успевает от него уклониться. Позднее беспилотник взрывается в нескольких метрах от бойца.

С этого момента “Бабай” стал народным героем, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

По его словам, он начал выманивать на себя дрон противника, чтобы тот не задел находящегося позади командира. Он отметил, что благодаря такому приему ВСУ потеряли не один, а три беспилотника.

По признанию бойца, мобилизованного в Челябинской области, “вызывать на дуэль” дроны ему помог боевой опыт и то, чему его научили командиры.

Радио Sputnik также сообщало, как дрон спас жизнь раненому бойцу у Вербового в Запорожье.

Взято отсюда.

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