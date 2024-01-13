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Российский боец: ВСУ приступили к минированию линии фронта у Кременной

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Российский боец: ВСУ приступили к минированию линии фронта у Кременной

Подразделения украинской армии начали использовать беспилотники при минировании дорог на Кременском участке фронта в ЛНР, рассказал боец отряда спецназа “Ахмат”, выполняющий боевые задачи на этом направлении.«

"Они подлетают (на дроне, – ред.), кладут на дорогу снаряд взведенный или мину … и улетают", – рассказал военнослужащий РИА Новости.

По его словам, для дистанционного минирования ВСУ используют сельскохозяйственные БПЛА, так называемые дроны “Баба Яга”.

Собеседник агентства уточнил, что таким образом украинские военные пытаются помешать ротации бойцов ВС РФ на позициях, занимаемых на данном участке фронта.«

"Наши парни из "Ахмата" разминируют эту дорогу ежедневно. А они каждый день кладут и кладут (взрывные устройства, – ред.) на эту дорогу. Но парни опытные все, единицы попадают (в ловушки, – ред.)", – отметил боец.

Он уточнил, что в начале декабря его группа ехала на машине и подорвалась на одной из таких оставленных украинскими силовиками мин.«

"Мина натовского производства, мы как поняли по осколкам. Мы только с ней сравнялись … она как хлопнула. Нас <…> было пятеро, а эта мина стоит миллионы … И ни у одного ни царапины, только в машине стекла повылетали и бочину (боковое крыло автомобиля, – ред.) осколками помяло…" – рассказал военнослужащий.

Радио Sputnik сообщало, что ВСУ могли заминировать Кременчугскую ГЭС.

Взято отсюда.

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