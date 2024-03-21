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Российское предприятие начало массовое производство авиабомб ФАБ-3000

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Российское предприятие начало массовое производство авиабомб ФАБ-3000

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа предприятиями Нижегородской области, на одном из которых ему доложили о начале массового производства трехтонных фугасных авиабомб, сообщает Минобороны.«”Генеральный директор завода доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие выполняет задание по гособоронзаказу в полном объеме, а с начала текущего года значительно увеличило объем выпускаемой продукции. Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000″, – говорится в Telegram-канале Минобороны.

Также директор сообщил, что на заводе расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов, а объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения с прошлого года увеличен в пять раз.«”Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием”, – уточняется в публикации.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин рассказал о российской авиабомбе, вызывающей маленькое землетрясение.

Взято отсюда.

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