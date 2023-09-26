26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле вспучило отремонтированную за 37 млн рублей дорогу
Новости Алтай
Адвокат Блиновской рассказала о разблокировке счетов блогера
Новости Алтай
Горняк22: Мигрант расстрелял людей из автомата в Подмосковье
Новости Алтай
Горняк22: WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
Новости Алтай
Горняк22: “К сожалению попали”. В СНБО сообщили, что Украина перенесла производство ракет из-за ударов России
Новости Алтай
Горняк22: Большая ошибка Молдавии. В кремле предупредили о скором разочаровании Кишинева

Коллекция категорий

Бизнес123 Новости
Здоровье130 Новости
Новости Алтай984 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование135 Новости
Общество234 Новости
Объявления78 Новости
Политика191 Новости
Спорт162 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Российский теннисист впервые с 2018 года выиграл турнир ATP

ГОРНЯК2201 минуты

Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в китайском Чжухае

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над Йосихито Нисиокой из Японии в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:1. 27-летний россиянин выиграл турнир под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

Призовой фонд турнира в Чжухае составил $981 785.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP. Он становился победителем пяти турниров под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 2023 году и Открытого чемпионата США (US Open) в 2022 году.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Ранее теннисистка Рыбакина снялась с турнира в Токио.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости