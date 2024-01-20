реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Русские это знают. Тактика ВСУ на фронте шокировала немецкого военкора

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Русские это знают. Тактика ВСУ на фронте шокировала немецкого военкора

Украинская армия зачастую вынуждена оставлять позиции в связи с критической нехваткой личного состава, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.«

"Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск, как бы этого хотел Киев. Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских", – сказал военный корреспондент.

Ваннер добавил, что именно по этим участкам фронта российские военнослужащие, как правило, наносят самые чувствительные для ВСУ удары.«

"Туда, где нашли слабое место, русские наносят удары. <…> Затем ВСУ пытаются закрыть эти бреши, но российские военные находят новые слабые места, снова бьют туда и так шаг за шагом продвигаются вперед", – подчеркнул военкор.

Радио Sputnik также сообщало, что российский морпех победил в рукопашном бою с тремя украинскими военнослужащими.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле пожаловались на “непутевых” родителей, оставляющих малышей без присмотра

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Фицо расскажет Шмыгалю неприятную новость о перспективах Украины в НАТО

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Русские это знают. Тактика ВСУ на фронте шокировала немецкого военкора

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские СМИ: Зеленский решился на увольнение главкома ВСУ Залужного

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ объяснили, почему опасаются ввозить на Украину истребители F-16

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Горловке, есть раненая

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске