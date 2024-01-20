Украинская армия зачастую вынуждена оставлять позиции в связи с критической нехваткой личного состава, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.«

"Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск, как бы этого хотел Киев. Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских", – сказал военный корреспондент.

Ваннер добавил, что именно по этим участкам фронта российские военнослужащие, как правило, наносят самые чувствительные для ВСУ удары.«

"Туда, где нашли слабое место, русские наносят удары. <…> Затем ВСУ пытаются закрыть эти бреши, но российские военные находят новые слабые места, снова бьют туда и так шаг за шагом продвигаются вперед", – подчеркнул военкор.

Радио Sputnik также сообщало, что российский морпех победил в рукопашном бою с тремя украинскими военнослужащими.

Взято отсюда.