Ухудшающиеся погодные условия в сочетании с потерями сослуживцев сильно усложняют жизнь украинским военным, сообщает BFM TV.«
"Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", – признал в интервью телеканалу военнослужащий ВСУ по фамилии Промин.
В репортаже отмечается, что, несмотря на ухудшение погодных условий, на Купянском направлении идут интенсивные бои.«
"Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери", — цитирует другого военнослужащего РИА Новости.
В рядах ВСУ также пожаловались журналистам, что обычные украинцы постепенно забывают о происходящем на фронте, при этом, добавили они, внимание Запада снижается еще быстрее.
Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ раскрыло число потерь ВСУ на Купянском направлении.
Взято отсюда.