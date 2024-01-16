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“Русские валят со всех сторон”. ВСУшники об обстановке под Купянском

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"Русские валят со всех сторон". ВСУшники об обстановке под Купянском

Ухудшающиеся погодные условия в сочетании с потерями сослуживцев сильно усложняют жизнь украинским военным, сообщает BFM TV.«

"Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", – признал в интервью телеканалу военнослужащий ВСУ по фамилии Промин.

В репортаже отмечается, что, несмотря на ухудшение погодных условий, на Купянском направлении идут интенсивные бои.«

"Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери", — цитирует другого военнослужащего РИА Новости.

В рядах ВСУ также пожаловались журналистам, что обычные украинцы постепенно забывают о происходящем на фронте, при этом, добавили они, внимание Запада снижается еще быстрее.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ раскрыло число потерь ВСУ на Купянском направлении.

Взято отсюда.

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