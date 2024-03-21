Сальдо: больница в Херсонской области повреждена в результате атаки БПЛА

Здание больницы в Херсонской области повреждено в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«”Ночью враг сбросил с БПЛА три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения”, – написал он в Telegram.

По словам губернатора, накануне был атакован пожарный автомобиль.«”Вчера в Каховке в результате удара дрона украинских террористов произошло возгорание на автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской. Нападению беспилотника также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших”, – говорится в сообщении Владимира Сальдо.

Ранее радио Sputnik писало о решении властей Белгорода установить в городе дополнительные укрытия для защиты от обстрелов.

Взято отсюда.