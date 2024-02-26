Динамическая защита не спасла американский танк Abrams от уничтожения под Авдеевкой, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"После того, как пентагоновские "стратеги" увидели костры из Leopard'ов на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад. Однако не помогло – в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами (операторами БПЛА "Ланцет", – ред.). Как оказалось – горит даже поярче Leopard'ов. Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов", – написал Сальдо в Telegram-канале.

В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о первом случае уничтожения танка Abrams, задействованного ВСУ в зоне СВО – это произошло в районе Авдеевки.

Радио Sputnik также рассказало, как уничтожение танка Abrams прокомментировали в Кремле.

Взято отсюда.