Сальдо сообщил о засевших в Крынках боевиках и провокации ВСУ на Днепре

В селе Крынки на левом берегу Днепра могут находиться порядка 30 украинских боевиков, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 – 30 боевиков", – написал он в Telegram-канале.

Сальдо также сообщил, что российские войска подорвали буксир, который был выведен противником в русло Днепра, предположительно, из реки Крошевой. По данным главы Херсонщины, за прошедшие сутки ВСУ потеряли в Крынках 66 человек, танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля.«

"Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Черном море", – заявил Сальдо.

Радио Sputnik ранее писало, что украинские войска нанесли удар по территории порта в городе Скадовск.

Взято отсюда.