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Сами идите сражайтесь. Залужный сорвался на нардепов, обсуждая мобилизацию

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Сами идите сражайтесь. Залужный сорвался на нардепов, обсуждая мобилизацию

Главком ВСУ Валерий Залужный крайне эмоционально выступил в Верховной раде во время обсуждения законопроекта о мобилизации, пишет портал “NV.ua”.«

"Мне нужны люди. <…>. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", – цитирует издание украинского генерала.

Ранее Владимир Зеленский заявил о просьбе военного командования дополнительно мобилизовать полмиллиона человек. В конце декабря на рассмотрение Рады был внесен законопроект о мобилизации.

В документе предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву проходить онлайн-регистрацию, являться по вызову в военкомат.

Радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский предложил украинцам выбрать между отъездом из страны и армией.

Взято отсюда.

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