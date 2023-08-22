Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка

Самолет Nordwind выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Новокузнецка

Самолет авиакомпании Nordwind при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Инцидент произошел в 05.36 во вторник, 22 августа. Речь идет о воздушном судне 737-800 авиакомпании Nordwind рейса N 4-321, оно прилетело из Санкт-Петербурга.

Как сообщили в авиакомпании, пассажиры были доставлены в терминал аэропорта. Сам самолет был отбуксирован на место стоянки.

В связи с необходимостью проведения технических работ после инцидента вылет рейса N 4-324 Новокузнецк – Санкт-Петербург перенесен на 18.00 местного времени, 22 августа. Пассажиров до этого времени разместят в гостинице и обеспечат горячим питанием, уточнили в авиакомпании.

Накануне сообщалось, что летевший из Сочи в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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