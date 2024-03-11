реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Сардарян: нервная реакция Зеленского вызвана одним-единственным фактором

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сардарян: нервная реакция Зеленского вызвана одним-единственным фактором

Грубый комментарий Владимира Зеленского к призыву папы римского Франциска начать мирные переговоры раскрывает “бизнес-модель” Киева, считает доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Накануне в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе мужество “поднять белый флаг и вести переговоры”. Позднее пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни пояснил, что подразумевался призыв не к капитуляции, а к перемирию, достигнутому благодаря переговорам.

Зеленский в ответ на призыв папы Франциска к переговорам посетовал, что понтифик “где-то там занимается виртуальным посредничеством”.

Бросается в глаза грубость этого ответа, и такая реакция не случайна, полагает Сардарян.«”Эта их очень нервная реакция вызвана одним-единственным фактором: заявление папы римского создает информационный повод для того, чтобы начали говорить о том, что нынешнее руководство Украины – не жильцы, что они больше не вытягивают противостояние с Российской Федерацией. Если смотреть на политику, как на бизнес, то у них предельно простая бизнес-модель: они продают жизни собственного населения, они губят его в неограниченных масштабах, они ведут дело к суициду собственного государства, а взамен они получают легитимность”, – сказал Генри Сардарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В Киеве готовы на что угодно, чтобы продлить срок своей власти, продолжил он.«”У Зеленского в мае заканчивается срок полномочий, денег нет, вообще ничего нет. И если им дадут возможность существовать еще, например, полгода, то они взамен отдадут жизни, допустим, еще пятидесяти или ста тысяч украинцев… Они заняты самым страшным, чем может заниматься человек: они продают чужие человеческие жизни… И вдруг появляется очень весомая публичная фигура, которая говорит о том, что перспективы у таких их действий нет, они проиграют”, – так объяснил политолог грубость Зеленского.

Программу Генри Сардаряна слушайте здесь. Диалоги с Генри СардаряномШвеция в НАТО, дальнобойные ракеты для ВСУ и “серьезная операция” КиеваВчера, 17:04Диалоги с Генри СардаряномБелый флаг Ватикана, наглость европейских послов и вмешательство в выборыВчера, 17:33

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Такой день. Новые автобусы и контроль за ливневками в…

Главные новости в Алтайском крае 11 марта Ночная улица /…

До +7. О погоде в Алтайском крае 12 марта

Местами ожидается мокрый снег Капель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1023411 В Алтайском…

Что запрещено делать на избирательном участке в дни выборов…

Выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года Выборы в…

Как можно будет пересдать ЕГЭ в 2024 году и…

Рособрнадзор готовит поправки в порядок и расписание проведения единого государственного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp