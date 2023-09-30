Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя Mercedes задержали

СК: водитель, сбивший людей в центре Москвы отказался от медосвидетельствования

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Водителя Mercedes, который сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, задержали, он отказался от медосвидетельствования. Об этом сообщили в столичный СК.

«Водитель отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования», — уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 29 сентября иномарка вылетела на тротуар и сбила прохожих. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Сейчас сотрудники столичного СК проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые судебные экспертизы и допрашивают очевидцев аварии.

Ранее в Москве произошло ДТП около ТЦ «Калейдоскоп», где столкнулись четыре легковых машины и две маршрутки.

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