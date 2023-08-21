Седьмая часть «Трансформеров» установила антирекорд франшизы по кассовым сборам

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» собрали $437 миллионов

Седьмая часть франшизы «Трансформеров», фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» собрал всего $437 миллионов в мировом прокате спустя два месяца после релиза и показал худший результат среди проектов серии. Об этом пишет The Direct.

«Восхождение Звероботов» — седьмой фильм в кинофраншизе «Трансформеры», приквел первой ленты 2007 года и сиквел спин-оффа «Бамблби», выпущенного в 2018 году. Действие новой части разворачивается в 1994 году, сюжет картины вращается вокруг пары археологов, которые оказываются втянуты в древний конфликт представителей разных рас трансформеров — максималов, предаконов и террорконов. В главных ролях снялись Доминик Фишбэк и Энтони Рамос, также в работе над картиной приняли участие Питер Каллен, Пит Дэвидсон, Джон Ди Маджо, Рон Перлман, Мишель Йео и Питер Динклэйдж.

Самым кассовым сейчас считается третий фильм серии — «Трансформеры 3: Темная сторона Луны» 2011 года. Сборы фильма составили $1,12 миллиарда. На втором месте расположился фильм 2014 года «Трансформеры: Эпоха истребления» ($1,1 миллиард), а тройку лидеров замыкают «Трансформеры: Месть павших», которым удалось собрать более $800 миллионов.

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