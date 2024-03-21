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Секретарь СНБО Украины в грубой форме оскорбил спецпредставителя КНР

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Секретарь СНБО Украины в грубой форме оскорбил спецпредставителя КНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, заявив, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров.

Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, целью которого был поиск политических вариантов урегулирования украинского кризиса. Дипломат посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

Позднее издание Politico писало, что Пекин может бойкотировать предстоящие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать представители российской стороны.«

"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет… Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте", – сказал Данилов в эфире украинского телеканала "Рада". Его слова приводит РИА Новости

Он добавил, что этот вопрос не вправе решать “какой-то” спецпредставитель КНР. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, “как там его (Ли Хуэя, – ред.) фамилия”, и намеренно в грубой форме исказил имя дипломата.

Радио Sputnik также писало, что президент США Джо Байден обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, говоря в конгрессе об Украине.

Взято отсюда.

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