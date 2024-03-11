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Сенатор Грэм* выступил за помощь Украине в кредит

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Сенатор Грэм* выступил за помощь Украине в кредит

США могут предоставлять Украине помощь, но только в форме займов, которые Киев должен будет вернуть после окончания конфликта, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News.

По его словам, предложение выдвинул кандидат в президенты США Дональд Трамп во время игры в гольф. Экс-глава Белого дома заявил, что Вашингтон мог бы помогать Киеву, “как это делали с Британией во время Второй мировой войны”.«”Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки. <…> Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках”, – приводит слова Грэма* РИА Новости.

Сенатор уточнил, что Трамп намерен обсудить возможность переквалификации помощи Украине в беспроцентный заем со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном в ближайшие дни.

Радио Sputnik писало, с какой дилеммой столкнулся Запад на Украине.

Взято отсюда.

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