ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Молдавия отправит на Украину мясные и рыбные консервы на $192 тысячи
Спорт
В сети появились неопубликованные фото со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Образование
Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов с самой низкой стоимостью услуг по доставке еды
Образование
Сервис «Яндекс Маркет» защитит уникальный контент продавцов от использования конкурентами
Образование
Большее время у экрана повышает риск кишечного заболевания
Образование
Появились новые данные о национальности императора-крестьянина Юстиниана Великого

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк95 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт101 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Сервис «Яндекс Маркет» защитит уникальный контент продавцов от использования конкурентами

редактор01 mins

«Яндекс Маркет» позволит размещать уникальный контент только авторам этих материалов

Команда сервиса «Яндекс Маркет» позаботилась о том, чтобы конкуренты не могли использовать уникальный контент продавцов. С 15 августа фото товаров в интерьере, видеообзор, название и описания, которые магазины создают сами, сервис будет размещать только в предложениях авторов соответствующих материалов. Предложения других магазинов на таком контенте размещаться не будут.

Продавцы маркетплейса считают, что это решение поможет им выделить свое предложение среди конкурентов и дать клиентам больше информации о товаре.

Сейчас товары популярных брендов объединены на «Яндекс Маркет» в общей карточке. Так покупателям проще выбрать подходящий вариант среди нескольких предложений одного и того же товара от разных продавцов.

Кроме того, в компании сообщили, что теперь «Яндекс Маркет» будет отдельно показывать рейтинг магазина, оценки и отзывы пользователей о товарах конкретного продавца.

Например, если заказать стиральную машину, а затем оставить о ней свое мнение — сервис привяжет его к предложению соответствующего продавца. Благодаря этому у магазина будут свои отзывы и рейтинги товаров — и на них не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов, пояснили в «Яндекс Маркете».

Если предложение продавца окажется выгоднее конкурентов, то маркетплейс покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию. А контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения.

Во время продвижения товара на «Яндекс Маркете» и на странице магазина сервис также будет показывать тот контент, который добавил сам магазин.

Также в компании сообщили, что в ближайшее время электронная торговая площадка предложит продавцам дополнительные места в выдаче, где они смогут использовать свой контент.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News