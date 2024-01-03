Россия в ответ на обстрел Белгорода нанесла сильный удар по Украине, разрушив ряд промышленных предприятий и поразив места дислокации иностранных наемников, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин пообещал, что атака ВСУ на Белгород не останется безнаказанной и “запустил целый шквал ракет” по объектам на Украине.«”При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям. <…> Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование”, – сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

При этом эксперт отметил, что атаки ВС РФ эффективны, ВСУ же расходуют боеприпасы, разрушая гражданские объекты. Джонсон напомнил, что Киев не обладает теми же резервами, что и Москва.«”Они (ВСУ, – ред.) могут запустить одну или две ракеты, а затем Россия запустит в сто раз больше. Украина остается в невыгодном положении”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.