Шмыгаль рассказал об использовании российских активов на Украине

Украина в 2023 году использовала конфискованные российские активы на сотни миллионов долларов, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.«

"В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиардов гривен (примерно 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов. Это банки, предприятия", – цитирует Шмыгаля РИА Новости.

В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Журавлев рассказал, почему в Европе опасаются изымать российские активы.

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