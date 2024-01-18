Шойгу призвали провести учения на границе с Финляндией и Эстонией

России нужно провести показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и Эстонией в ответ на запуск дрона, сбитого в Ленинградской области, считает глава ЦК партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович.«”Я обратился к министру обороны, товарищу (Сергею, – ред.) Шойгу, с призывом в ответ на прилет вражеского дрона провести силами Западного военного округа показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и Эстонией, чтобы господа-спонсоры киевского режима подзадумались, чем для них кончится авантюристический курс по поддержке украинских террористов”, – сказал Малинкович РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО перехватили беспилотники над Московской и Ленинградской областями.

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