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Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2023 год

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Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2023 год

ВСУ за прошедший год потеряли более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.«”Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения”, – цитирует генерала армии РИА Новости.

Радио Sputnik также писало, что Шойгу заявил об отсутствии результатов у ВСУ на поле боя.

Взято отсюда.

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