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Шойгу заявил об отсутствии результатов у ВСУ на поле боя

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Шойгу заявил об отсутствии результатов у ВСУ на поле боя

В рядах украинской армии нехватка личного состава, результаты на поле боя у ВСУ отсутствуют, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.«”Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии”, – цитирует министра РИА Новости.

Шойгу выразил уверенность, что “это не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт”.

Радио Sputnik писало, что экс-глава МВД Украины Юрий Луценко призвал власти раскрыть число потерь в рядах ВСУ.

Взято отсюда.

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