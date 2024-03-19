реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине

Ведущиеся в ФРГ дискуссии о возможной передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине смешны, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.«

"Должен сказать, что едва ли эти обсуждения в Германии могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности", – приводит его слова немецкое издание Handelsblatt.

Выступая на конференции Europe 2024 в Берлине, Шольц выразил недовольство требованиями других стран к ФРГ поставлять еще больше оружия Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин отправляет достаточно вооружения Киеву.

Радио Sputnik ранее сообщило, что рейтинг партии Шольца вырос после отказа ФРГ поставлять Taurus Киеву.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе Алтайского края

Специалисты АлтГПУ провели консультации для родителей в Тальменском районе…

Проект “Семья – планета детства” продолжает оказывать бесплатные консультации родителям.…

Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Новая площадка для регистрации брака появилась в Алтайском крае

Молодожёны впервые в истории края смогут зарегистрировать брак за пределами…

В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае стало меньше фальшивых денег

В Алтайском крае количество выявленных банкнот-фальшивок сократилось более чем в…

В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

В колледже АлтГУ провели квиз-игру «Молодой избиратель»

С 22 февраля по 13 марта в рамках месячника молодого…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp