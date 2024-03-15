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Шольц объявил о создании новой коалиции для помощи Украины

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Шольц объявил о создании новой коалиции для помощи Украины

На встрече министров обороны НАТО и союзных стран на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине ракет дальнего радиуса действия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.«

"В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии (для Украины, – ред.)", – цитирует РИА Новости немецкого канцлера.

Шольц подчеркнул, что Европа не находится в состоянии войны с Россией. При этом он снова подтвердил намерение Франции, Польши и Германии продолжать поддерживать Украину “так долго, как потребуется”.

Такое заявление канцлер ФРГ сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, по итогам встречи в формате “Веймарского треугольника”: Германия, Франция, Польша.

Ранее Шольц проинформировал, что встреча на авиабазе Рамштайн пройдет в понедельник, 18 марта.

Радио Sputnik рассказало, на что Запад потратит доходы от замороженных активов России.

Взято отсюда.

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