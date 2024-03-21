Шольц сделал заявление по поводу замороженных российских активов

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов никому не принадлежат, поэтому их можно направить на военную помощь Украине.

Накануне Еврокомиссия утвердила предложения об использовании доходов от активов России в целях поддержки киевского режима.«”Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским союзом”, – приводит слова Шольца РИА Новости.

По мнению главы немецкого правительства, эти средства должны быть в приоритетном порядке направлены на приобретение оружия и боеприпасов в интересах украинской армии.

Радио Sputnik писало, когда Киев может получить прибыль от российских активов.

Взято отсюда.