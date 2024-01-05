Шотландия прекратит платить за жилье для беженцев с Украины, сообщают СМИ

Шотландия отказывается продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев, сообщает издание Daily Record.«

"Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продляется", – сказано в статье.

Местные власти в свою очередь заявили, что им, возможно, придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинские беженцы.

Отмечается, что в 2023 году местные власти получили 10 миллионов фунтов стерлингов (порядка 12,7 миллиона долларов) на покрытие расходов, связанных с краткосрочным предоставлением жилья для вынужденных переселенцев.

Радио Sputnik рассказало, почему украинские беженцы начали массово покидать Польшу.

Взято отсюда.