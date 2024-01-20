Швейцария анонсировала проведение “мирной конференции” по Украине

Швейцария до конца года намерена провести “мирную конференцию” по Украине, заявила президент страны Виола Амхерд.«”Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее. Он точно должен пройти уже в этом году”, – заявила она в интервью газете Schweiz am Wochenende.

Амхерд признала, что пока неизвестно, на каком уровне пройдет эта встреча – глав государств или министров. Также она усомнилась в возможности достижения “больших результатов”.«”Мы не можем рассчитывать на то, что после саммита у нас будет готовый мирный план”, – сказала швейцарский лидер, подчеркнув, что в процессе консультаций участники могут дать старт мирному процессу.

Амхерд добавила, что встреча может пройти либо на высшем уровне, либо на уровне министров, добавляют Argumenti.ru.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, ввод иностранных войск на Украину пока не обсуждается.

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