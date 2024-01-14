Россия должна быть задействована в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе.«

"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово", – сказал министр во время выступления, которое транслировалось на официальном сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По словам Кассиса, в дискуссии по украинской “формуле мира”, созванной в Давосе, участвуют представители 83 стран. В частности, присутствуют представители Индии, Бразилии и Саудовской Аравии.

Швейцарский министр также выразил мнение, что четвертая встреча, посвященная украинской “формуле мира”, должна стать последней, отмечает “Газета.ru”.

В 2023 году состоялись три встречи в формате украинской “формулы мира”. Последняя из них прошла на Мальте 28–29 октября 2023 года.

Радио Sputnik писало, когда, по мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, завершится украинский конфликт.

Взято отсюда.