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Сийярто назвал три условия для прекращения украинского конфликта

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Сийярто назвал три условия для прекращения украинского конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал три условия, необходимых, чтобы завершить украинский конфликт или хотя бы добиться прекращения огня.«

"Самое главное требование – сохранять открытыми каналы связи. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно оскорбляют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, по моему мнению, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми. Второе: прекратить поставки оружия. Чем больше оружия будет доставлено, тем дольше будет длиться война, а чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет. В-третьих, воюющим сторонам следует предложить сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению. Это самое важное", – сказал Сийярто австрийскому изданию Exxpress.

Он отметил, что на Украине существует большая венгерская община, представителей которой вербуют в ВСУ и отправляют на фронт, где они гибнут.«”Поэтому мы хотим, чтобы эта война прекратилась. Очевидно, что то, что было сделано до сих пор, не увенчалось успехом. Было доставлено много оружия, но война лишь затянулась. Украине заплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не смогли ни поставить российскую экономику на колени, ни приблизить нас к миру. Нынешний подход следует изменить как можно скорее. Однако в регионе есть гораздо более крупные страны, чем мы, и они должны сыграть здесь важную роль”, – заключил министр.

Радио Sputnik также писало, что венгерский премьер Виктор Орбан предложил способ помогать Украине деньгами “без вреда для ЕС”.

Взято отсюда.

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