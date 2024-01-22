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“Сил не хватает”. Зачем Зеленскому указ об “украинских территориях” в РФ?

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"Сил не хватает". Зачем Зеленскому указ об "украинских территориях" в РФ?

Владимир Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации”.

Такими территориями в документе называются “Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации”.

В указе утверждается, что Россия “веками угнетает и уничтожает” национальную идентичность украинцев, “проживающих на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами”. Поэтому, сказано в документе, необходимо обеспечить их “права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданских, социальных, культурных и религиозных прав, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание”.

В эфире радио Sputnik глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан отметил, что идеи указа выдвигались украинскими националистами и ранее.«

"Все, что он подписал, так или иначе уже обсуждалось. Например, идею оспаривать у России часть ее регионов не Зеленский придумал, с этой идеей носился как с писаной торбой депутат от партии Петра Порошенко ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко*… Ничего нового он не придумал, и ничего реального (вследствие подписания указа) не произойдет, это виртуальное действие, направленное на внутреннего потребителя", – сказал аналитик.

Он высказал мнение о том, почему Зеленский решил выпустить такой указ именно сейчас.«”Могу только догадываться… Вполне возможно, что в ближайшее время мы станем свидетелями того, как Украину будут принуждать к мирному процессу, и на этом фоне они скажут: да, сил не хватает Россию забодать, но мы продолжим борьбу мирными, гуманитарными средствами. А может быть, это просто составленная на коленке пиар-история, чтобы сбить накал общественного недовольства вокруг темы мобилизации и соответствующего закона, который там обсуждают с конца прошлого года. Может, (Зеленский) пытается застолбить за собой эту тему в расчете на то, что президентские выборы рано или поздно придется проводить – чтобы было на чем пиариться”, – предположил Иван Лизан.

Взято отсюда.

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