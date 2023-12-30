Сильнейший удар. В США назвали цели российских ракет на Украине

Российские силы нанесли удары по украинским складам с западными ракетами Storm Shadow/SCALP, а также по аэродромам, где находились самолеты для их запуска, пишет журнал Military Watch Magazine.«

"Приоритетными целями были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow/SCALP и аэродромы, где базировались самолеты для их запуска. Таким образом, удары поразили целый ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине", – говорится в публикации издания.

По данным газеты, в течение 18 часов российской армией было запущено более 100 ракет и несколько сотен беспилотников-камикадзе, что делает этот удар сильнейшим с начала конфликта. Это стало возможным благодаря тому, что России удалось увеличить производство ракет в несколько раз, говорится в статье.«

"Это позволило стране (России, – ред.) значительно увеличить интенсивность ударов как по позициям на передовой, так и по объектам в крупных городах, находящихся в сотнях километрах от линии соприкосновения", – заключает автор материала.

Радио Sputnik писало, какие объекты были повреждены массированным ударом РФ по Украине.

Взято отсюда.