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Пластиковые окна в Горняке

Силы ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Силы ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории РФ, сообщили в Минобороны России.«

"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.«

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – такое предупреждение было опубликовано в Telegram-канале мэрии.

Спустя 20 минут тревогу отменили.

Ранее радио Sputnik писало о решении установить в Белгороде дополнительные защитные модули.

Взято отсюда.

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