Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор

На подлете к Белгороду сбит дрон, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, повреждения зафиксированы в двух частных домах, информация уточняется.

Радио Sputnik сообщало, что певец Филипп Киркоров передаст гонорар за новогоднее шоу пострадавшим белгородцам.

Взято отсюда.