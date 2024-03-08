Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в районе села Варваровка Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в пятницу он проинформировал, что ВС России уничтожили в небе над областью два беспилотных летательных аппарата противника – в окрестностях сел Беломестное и Болдыревка.«
"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал Гладков в Telegram-канале.
Накануне радио Sputnik рассказало о последствиях атаки БПЛА на “Северсталь” в Вологодской области.
Взято отсюда.