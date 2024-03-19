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Силы ПВО сбили снаряды Vampire над Белгородской областью

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Силы ПВО сбили снаряды Vampire над Белгородской областью

Российские силы ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. «

"Девятнадцатого марта около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

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