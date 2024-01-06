Силы ПВО уничтожили шесть украинских ракет “Нептун” над Черным морем

Российские силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря шесть противокорабельных ракет “Нептун”, выпущенных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.«”Около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет “Нептун” по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным Минобороны, дежурные силы ПВО обнаружили и сбили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.

Радио Sputnik ранее сообщало, что средства ПВО перехватили украинские дроны над Черным морем.

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