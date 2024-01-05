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Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области Украины

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Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области Украины

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Кроме того, в пятницу утром сигнал тревоги прозвучал в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik сообщило об объявленной в южных областях Украины воздушной тревоге.

Взято отсюда.

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