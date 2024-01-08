Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Система ПВО пресекла в Брянской области попытку атаки беспилотниками ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Система ПВО пресекла в Брянской области попытку атаки беспилотниками ВСУ

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.«

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте происшествия работают представители оперативных служб.

За час до этого он сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу село Лемешовка Севского района. выпустив по населенному пункту по меньшей мере 10 снарядов.

Пострадавших в результате обстрела нет, однако зафиксированы повреждения расположенных в селе построек, добавил Богомаз.

Радио Sputnik рассказало, почему, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, важно полностью освободить территорию региона.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

“Всего не хватает”. Генерал ВС США раскрыл кошмарный сценарий для Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зря надеются. В США объяснили, почему Украина обречена на поражение

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Готовая мишень”. Экс-аналитик ЦРУ о последствии “ударов возмездия” ВС РФ

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Мы боремся не с народом”. Киеву не спровоцировать Москву, уверен эксперт

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это был огромный просчет”. В США отметили боевую мощь ВС России на СВО

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще четырех областях Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Система ПВО пресекла в Брянской области попытку атаки беспилотниками ВСУ

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Выбили двери, забрали”. Украинка рассказала о ночных рейдах военкоматов

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ обстреляли промзону в Шебекино, сообщил белгородский губернатор

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix