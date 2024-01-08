Система ПВО пресекла в Брянской области попытку атаки беспилотниками ВСУ

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.«

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте происшествия работают представители оперативных служб.

За час до этого он сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу село Лемешовка Севского района. выпустив по населенному пункту по меньшей мере 10 снарядов.

Пострадавших в результате обстрела нет, однако зафиксированы повреждения расположенных в селе построек, добавил Богомаз.

Радио Sputnik рассказало, почему, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, важно полностью освободить территорию региона.

Взято отсюда.