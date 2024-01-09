Система ПВО сработала над Курском, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.«

"В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" – написал он в Telegram-канале.

В ходе оперативного совещания Старовойт сообщил, что с начала года власти региона получили 49 звонков от жителей с предупреждением о возможных атаках беспилотников.

С начала проведения специальной военной операции таких звонков было 3 414, говорится в материале РИА Новости.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пресеченной атаки ВСУ на Белгородскую область.

Взято отсюда.