Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Ситуация критическая”. В ВСУ забили тревогу из-за нехватки личного состава

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Ситуация критическая". В ВСУ забили тревогу из-за нехватки личного состава

В рядах ВСУ критически не хватает молодых солдат, средний возраст украинского военного уже более 40 лет, заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.«”В войсках ждут свежее пополнение очень сильно. На многих направлениях, во многих подразделениях ситуация критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте. Нам очень не хватает молодых ребят <…> Средний возраст солдата сейчас больше 40 лет”, – сказал он в эфире украинского телеканала Espresso.

Тарасенко отметил, что большая часть молодых людей, которые вступили в ВСУ в самом начале конфликта уже “закончилась” или перевелась в тыловые войска. Он подчеркнул, что для украинцев на линии фронта выглядит “дико и непонятно” то, что обсуждение закона о мобилизации занимает столько времени.

Радио Sputnik сообщало, что украинцев в Лондоне призвали встать на воинский учет.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Происшествия

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Происшествия

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Происшествия

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Интересное

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Интересное

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Интересное

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сноубордистка из Алтайского края завоевала серебро на международном «Кубке чемпионов»

15.01.2024

 Новости Барнаул

Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix