В рядах ВСУ критически не хватает молодых солдат, средний возраст украинского военного уже более 40 лет, заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.«”В войсках ждут свежее пополнение очень сильно. На многих направлениях, во многих подразделениях ситуация критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте. Нам очень не хватает молодых ребят <…> Средний возраст солдата сейчас больше 40 лет”, – сказал он в эфире украинского телеканала Espresso.

Тарасенко отметил, что большая часть молодых людей, которые вступили в ВСУ в самом начале конфликта уже “закончилась” или перевелась в тыловые войска. Он подчеркнул, что для украинцев на линии фронта выглядит “дико и непонятно” то, что обсуждение закона о мобилизации занимает столько времени.

Радио Sputnik сообщало, что украинцев в Лондоне призвали встать на воинский учет.

Взято отсюда.