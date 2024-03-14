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“Ситуация сложная”. Генсек НАТО признал проблемы Украины на фронте

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"Ситуация сложная". Генсек НАТО признал проблемы Украины на фронте

Ситуация на Украине остается сложной, солдаты ВСУ нуждаются в боеприпасах, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Такое заявление он сделал по итогам встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.«

"Ситуация продолжает оставаться сложной, Украина остро нуждается в боеприпасах. Каждый день промедления в конгрессе США (в вопросе одобрения финансирования военной помощи Украине, – ред.) сказывается на ситуации на поле боя", – цитирует его РИА Новости.

Белый дом ранее анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Радио Sputnik писало, что Столтенберг признал использование ракет НАТО для ударов по Черноморскому флоту.

Взято отсюда.

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